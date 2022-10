Accoltellato ragazzo di 20 anni sui Navigli a Milano: indaga la polizia Forse il giovane è stato ferito al termine di una rissa: sparsi sul corpo anche altri segni di arma da taglio. Il fatto è accaduto dopo le 3.30 davanti alla stazione di Porta Genova.

Immagine di repertorio

Una rissa finita con il coltello. A questo hanno pensato gli agenti di polizia quando hanno trovato un ragazzo di 20 anni ferito e sanguinante davanti alla stazione di Porta Genova a Milano, zona Navigli: su tutto il suo corpo, infatti, erano sparsi anche altri segni di arma di taglio, come cocci appuntiti e pezzi di bottiglie di vetro. L'ultimo fendente, quello che rischiava di essere letale: quello assestato con la lama di un coltellaccio.

Le condizioni di salute del ragazzo accoltellato

Ancora si cerca chi sia stato, nella notte tra giovedì e venerdì 21 ottobre dopo le 3.30, ad accoltellare il giovane. Il quale, soccorso dai sanitari del 118, è stato successivamente trasportato al Pronto soccorso del Policlinico milanese. Le sue condizioni di salute, al momento, non destano particolari preoccupazioni.

Sui responsabili e sulla dinamica dell'accaduto, nel frattempo, indaga la polizia.

A due passi dal luogo dell’accoltellamento

Notti di sangue a Milano

Per gli agenti, del resto, è l'ennesimo caso: sono purtroppo frequenti, gli accoltellamenti nella notte a Milano. Giusto ieri, nella serata tra tra mercoledì e giovedì 20 ottobre, un 48enne è stato colpito con tre fendenti (di cui uno dritto al polmone, poi perforato) in via Zuretti, a lato della Stazione Centrale. L'aggressione sarebbe avvenuta intorno alle 2 di notte, al termine di una violentissima lite tra vittima e aggressore.

Il 48enne è stato immediatamente soccorso dal personale del 112 e trasportato in codice rosso al Pronto soccorso dell'ospedale Niguarda. Le sue condizioni sono ancora gravi, ma non sembra essere in pericolo di vita.