Litiga al telefono con un amico, lo raggiunge e lo accoltella: gli ha perforato un polmone Un litigio esploso tra due uomini che è poi culminato con l’accoltellamento di uno dei due: quest’ultimo avrebbe ricevuto tre coltellate, di cui una gli avrebbe perforato un polmone.

Lo ha accoltellato dopo una discussione: è in condizioni gravi l'uomo di 48 anni che è stato aggredito da quello che credeva essere un amico, un uomo di 47 anni, a Milano. Quest'ultimo è stato arresto e dovrà rispondere dell'accusa di tentato omicidio e lesioni. Il 48enne è stato trasferito d'urgenza all'ospedale Niguarda dove è ancora ricoverato.

Il litigio esploso al telefono

In base a una prima ricostruzione dell'episodio, sembrerebbe che i due abbiano avuto un litigio al telefono. Dopodiché si sarebbero incontrati in strada dove avrebbero proseguito la disputa. Non è chiaro il motivo dello scontro. Il 48enne però, sarebbe stato spaventato dalla possibilità di poter essere aggredito, avrebbe portato con sé un coltello da cucina.

La colluttazione e l'accoltellamento

A un certo punto, sarebbe nata una feroce colluttazione. L'uomo sarebbe stato disarmato e il 47enne avrebbe impugnato lo stesso coltello e lo avrebbe colpito tre volte: una al torace e due alla schiena. Una delle coltellate, gli avrebbe causato una perforazione del polmone. Il ferito sarebbe riuscito però a tornare a casa. È da lì, che avrebbe chiamato i soccorsi e chiesto aiuto.

Il 48enne è fuori pericolo

I medici e i paramedici del 118, inviati dall'Agenzia di emergenza urgenza della Lombardia (Areu), gli hanno fornito le prime cure sul posto e poi trasferito in ospedale. Fortunatamente, nonostante le gravi ferite riportate, è stato giudicato fuori pericolo. L'aggressore invece è stato arrestato dalla polizia di Milano e adesso si trova in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria. Gli inquirenti dovranno ricostruire l'esatta dinamica della vicenda.