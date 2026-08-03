Accoltellato alla gola dopo una rissa nella notte a Cremona, 24enne morto in ospedale: indagano i carabinieri

Due uomini, un cittadino albanese di 24 anni e l’altro italiano, si sono aggrediti di fronte a un bar di Cremona per motivi probabilmente di gelosia per una donna contesa da entrambi. Al culmine della lite l’italiano avrebbe accoltellato alla gola il 24enne, uccidendolo.

Un ragazzo di 24 anni, di origine albanese, è morto dopo essere stato accoltellato alla gola da un uomo, cittadino italiano, residente a Vescovato (Cremona). Come spiegato a Fanpage.it da fonti investigative, tutto sarebbe cominciato di fronte a un bar di Cremona la notte scorsa, a cavallo tra domenica 2 e lunedì 3 agosto.

Lì sarebbe scoppiata una rissa tra i due, per motivi ancora ancora da accertare, ma probabilmente legati a questioni di gelosie per una donna contesa da entrambi. Dopo la rissa e una piccola colluttazione, l'italiano sarebbe andato a casa, a Vescovato, per poi riuscire armato di coltello.

E proprio in viale Italia, a Vescovato, poco dopo la mezzanotte, avrebbe incontrato di nuovo il 24enne insieme ai suoi fratelli, giunti nel frattempo per difenderlo. La discussione e la violenza verbale sarebbero riprese e degenerate fino a quando l'italiano non avrebbe tirato fuori l'arma e aggredito il 24enne alla gola e un suo fratello 32enne all'addome.

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A quel punto è scattato immediatamente l'allarme e sul luogo dell'aggressione sono intervenuti i soccorsi, inviati in codice rosso da Areu (l'agenzia di emergenza urgenza della Lombardia). Presente un'ambulanza e i sanitari del 118. Per le gravi ferite riportate, i due feriti sono stati trasportati in ospedale a Cremona. Il 24enne è deceduto poco dopo e il fratello 32enne è attualmente ancora ricoverato.

Sul caso indagano i carabinieri di Cremona insieme ai colleghi di Vescovato. I rilievi sono affidati al Nucleo Investigativo del reparto operativo di Cremona. I militari sono ora al lavoro per cercare di ricostruire nel dettaglio quanto accaduto e chiarire alcuni punti oscuri di questa vicenda, a partire dal movente.