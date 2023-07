Accoltella un uomo dopo una lite, arrestato per tentato omicidio Un uomo di 47 anni è stato arrestato a Cologno Monzese perché ritenuto responsabile di un tentato omicidio nei confronti di un 42enne.

A cura di Ilaria Quattrone

Il 21 luglio 2023 a Cologno Monzese (Milano) i carabinieri di Sesto San Giovanni hanno eseguito una ordinanza di misura cautelare, emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza su richiesta della Procura che ha coordinato le indagini, nei confronti di un uomo di 47 anni ritenuto responsabile di tentato omicidio: l'arrestato avrebbe provato a uccidere un suo conoscente dopo un litigio.

La dinamica del tentato omicidio

Le indagini sono iniziate la sera del 28 marzo 2023 quando l'indagato avrebbe aggredito un altro uomo di 42 anni con cui aveva litigato la mattina stessa. Il 47enne si sarebbe presentato sotto casa della vittima e lo avrebbe colpito diverse volte con un coltello: lo avrebbe ferito al torace. Una di quelle ferite sarebbe stata quasi fatale.

Sul luogo sono intervenuti i medici e i paramedici del 118, inviati dall'Agenzia regionale emergenza urgenza, e i carabinieri che hanno svolto i rilievi e ricostruito la dinamica. Le indagini sono durate fino a giugno: gli inquirenti hanno scoperto che l'aggressione sarebbe legata ad alcuni rancori collegati a dinamiche familiari. Non è chiaro però quale sia stato il motivo che ha poi causato l'aggressione.

Leggi anche Accoltella il coinquilino mentre dorme sul divano: 39enne arrestato per tentato omicidio

L'aggressore è stato portato in carcere a Monza

La vittima è stata trasferita immediatamente in ospedale: le sue condizioni erano gravissime ed era in pericolo di vita. Fortunatamente le cure ricevute hanno permesso di riprendersi. Venerdì 21 luglio, è scattato l'arresto per il presunto aggressore. L'uomo è stato rintracciato e portato in carcere a Monza dove rimarrà a disposizione dell'autorità giudiziaria.