Accoltella un 27enne fuori dalla discoteca per difendere suo fratello, 24enne condannato a 6 anni Un 24enne è stato condannato a 6 anni per tentato omicidio. La notte del 13 febbraio 2022 il ragazzo aveva difeso suo fratello accoltellando un 27enne che lo stava picchiando fuori dalla discoteca Mokha di Rescaldina.

A cura di Enrico Spaccini

(Archivio)

È stato condannato a 6 anni di reclusione il 24enne di Corbetta che un anno e mezzo fa era stato arrestato per il tentato omicidio di un 27enne davanti alla discoteca Mokha di Rescaldina (nella Città Metropolitana di Milano). Insieme a lui erano stati fermati altri tre ragazzi ritenuti responsabili in concorso. Durante il procedimento, però, il 24enne si è assunto l'intera responsabilità dicendosi pentito per quanto fatto. Il suo avvocato ha già dichiarato che presenterà ricorso in Appello.

L'accoltellamento davanti alla discoteca Mokha

L'accoltellamento ai danni del 27enne di origine ghanese e residente a Cerro Maggiore era avvenuto il 13 febbraio 2022. Erano circa le 3 di mattina e il 24enne si trovava fuori dalla discoteca Mokha di via Fratelli d'Italia.

Stando a quanto ricostruito dalle indagini, pare che il 24enne sia intervenuto per difendere suo fratello che era appena stato picchiato dal 27enne. Dopo averlo colpito con una coltellata, il ragazzo è fuggito facendo perdere le sue tracce.

L'arresto e la condanna in primo grado

Il 24enne è stato poi arrestato insieme agli altri tre con l'accusa di tentato omicidio in concorso. All'inizio, infatti, erano stati tutti ritenuti responsabili dell'accoltellamento che ha ridotto in condizioni critiche il 27enne, che si è salvato dopo un intervento chirurgico. Durante il procedimento, però, lo stesso ragazzo ha ammesso di essere stato lui a colpirlo all'addome con un lama.

Così, lo scorso venerdì 20 ottobre, il gup del Tribunale di Busto Arsizio, Stefano Colombo, ha accolto la richiesta dell'accusa condannando il 24enne a 6 anni di reclusione. Per il legale del 24enne si tratta di una pena eccessiva. Per questo motivo ha già annunciato che presenterà ricorso in Appello, una volta lette le motivazioni del giudice.