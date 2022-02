Accoltellato in un parcheggio dopo una lite a Rescaldina: grave un ragazzo di 25 anni Un ragazzo di 25 anni è stato accoltellato nella notte in un parcheggio a Rescaldina, nel Milanese. L’aggressore è fuggito. Il 25enne è stato operato ed è in gravi condizioni.

A cura di Francesco Loiacono

Un ragazzo di 25 anni è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Legnano dopo essere stato accoltellato in un parcheggio di Rescaldina, nel Milanese. L'episodio, come riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza, si è verificato poco dopo le 3 del mattino in via Fratelli d'Italia, in una zona periferica della cittadina. La vittima, stando a quanto ricostruito al momento, sarebbe stata accoltellata al culmine di una lite con un altro uomo che, subito dopo averlo colpito all'addome, è scappato facendo perdere le proprie tracce.

Il ferito è stato portato d'urgenza in ospedale e operato: non è in pericolo di vita

In via Fratelli d'Italia sono intervenute un'ambulanza e un'automedica del 118 oltre ai carabinieri della compagnia di Legnano. I soccorritori hanno prestato le prime cure al ferito, apparso fin da subito in condizioni critiche. Il giovane è stato caricato su un'ambulanza e trasportato d'urgenza all'ospedale di Legnano, dove è stato ricoverato in codice rosso. Il 25enne è stato sottoposto a un intervento chirurgico: le sue condizioni vengono giudicate gravi, anche se fortunatamente il giovane non sarebbe in pericolo di vita.

È caccia all'aggressore: sull'episodio indagano i carabinieri

Adesso sull'episodio indagano i carabinieri della compagnia di Legnano: è da ricostruire il movente che ha portato prima alla lite e poi all'accoltellamento del giovane e naturalmente l'identità del suo accoltellatore. Non è chiaro se i due si conoscessero: potrebbe essere lo stesso ferito, una volta che le sue condizioni miglioreranno, ad aiutare i carabinieri a fare luce sull'episodio.