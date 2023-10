Accoltella il coinquilino perché infastidito dal fumo della sigaretta, condannato a 6 anni Un 51enne è stato condannato a 6 anni per tentato omicidio. Il 15 ottobre del 2022 aveva accoltellato il coinquilino perché infastidio dal fumo della sua sigaretta.

È stato condannato a sei anni di reclusione Oleksandr Odorodko, il 51enne che nella serata del 15 ottobre 2022 ha accoltellato il suo coinquilino 60enne nell'appartamento che condividevano a Costa Volpino, in provincia di Bergamo. Tra i due era scoppiata una lite pare a causa del fumo della sigaretta del più anziano che infastidiva l'altro, anche se loro stessi non ricordano con esattezza visto che avevano bevuto molto. Il 60enne era finito in prognosi riserbata all'ospedale Civile di Brescia, dal quale era stato dimesso con 30 giorni di prognosi.

La condanna a 6 anni

La condanna è arrivata al termine dell'udienza che si è tenuta questa mattina, venerdì 6 ottobre, davanti al gup Stefano Storto. Mentre la difesa del 51enne chiedeva l'assoluzione per legittima difesa, il pm Giancarlo Mancusi aveva richiesto una condanna a 4 anni e 8 mesi.

Alla fine, il giudice ha deciso per i 6 anni di reclusione. Odorodko, che era stato subito arrestato e portato in carcere, ora si trova agli arresti domiciliari.

L'accoltellamento

Secondo quanto ricostruito con i ricordi frammentari dei due protagonisti, la lite era scoppiata all'interno di un appartamento nella zona del ponte Barcotto. Sia il 51enne che il 60enne vivevano lì, entrambi di origine ucraina e operai in una ditta di carpenteria metallica di Darfo, e condividevano l'alloggio temporaneo con un altro connazionale.

Ad un certo punto, pare perché infastidito dal fumo di una sigaretta, il 51enne si sarebbe scagliato a mani nude contro il 60enne. Quando tutto sembrava finito, ha afferrato un coltello con una lama di 10 centimetri e ha ferito il rivale all'addome.

All'arrivo dei sanitari e delle forze dell'ordine il 51enne ha subito ammesso le sue responsabilità, mentre il 60enne era stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Brescia.