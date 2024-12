video suggerito

Accoltella la moglie malata in casa nel Comasco, arrestato per tentato omicidio I carabinieri hanno arrestato un 85enne di Mariano Comense (Como) per tentato omicidio. L’uomo avrebbe colpito la moglie 75enne in casa. A dare l’allarme sono stati i vicini. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un 85enne è stato arrestato nella giornata di ieri, sabato 28 dicembre, dai carabinieri di Lurago d'Erba e della tenenza di Mariano Comense (in provincia di Como) per tentato omicidio. L'anziano avrebbe colpito con un coltello da cucina la moglie 75enne malata, senza procurarle ferite particolarmente gravi. La donna si trova ora ricoverata in ospedale ed è stata dichiarata fuori pericolo. L'85enne, ora ai domiciliari, avrebbe detto di aver agito perché "me lo hanno detto le voci".

L'intervento dei vicini e l'arrivo dei soccorsi

A dare l'allarme, intorno alle 11:30 del 28 dicembre, sono stati i vicini di casa della coppia che da anni vive in un appartamento al terzo piano di una palazzina di Mariano Comense dopo aver sentito le urla della 75enne. Quando sono entrati in casa, avrebbero visto la donna con il volto insanguinato e il marito di lei ancora con un coltello da cucina in mano.

Poco dopo sono arrivati sul posto i sanitari con l'automedica e l'ambulanza della Croce Bianca, insieme ai carabinieri. La 75enne era stata colpita al collo e alla testa con il coltello, ma in modo superficiale. Dopo aver accertato che non era in pericolo, la donna è stata trasportata in ospedale per le cure del caso.

L'85enne è agli arresti domiciliari

Stando a una prima ricostruzione, l'85enne avrebbe colpito apparentemente senza motivo. Classe '39, l'uomo avrebbe afferrato un coltello da cucina e, dopo essersi avvicinato alla moglie, da tempo malata, l'avrebbe colpita più volte senza violenza.

Intanto, la pm Giulia Ometto che coordina le indagini ha disposto per l'85enne gli arresti domiciliari nell'abitazione della figlia, considerando la sua età avanzata e in attesa di comprendere se fosse lucido al momento dell'aggressione. Ai carabinieri intervenuti, infatti, l'anziano avrebbe confidato di averlo fatto perché spinto da "voci" non meglio precisate.