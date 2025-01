video suggerito

Aggredisce moglie e figlio in casa e minaccia di ucciderli con una mannaia: arrestato La polizia ha arrestato nella serata dell8 gennaio un 81enne nella sua abitazione nel Pavese. L'uomo è stato fermato mentre brandiva ancora la mannaia con la quale avrebbe minacciato la moglie e il figlio.

A cura di Enrico Spaccini

Un 81enne è stato arrestato nella tarda serata di ieri, mercoledì 8 gennaio, mentre minacciava di uccidere la moglie e il figlio con una mannaia nella sua abitazione a Pavia. Gli agenti della Squadra Volante lo hanno fermato mentre ancora brandiva il grosso coltello usato come arma. La donna, in seguito, avrebbe raccontato agli investigatori di aver subito per anni i maltrattamenti del marito. Il gip, nella mattinata del 9 gennaio, ha convalidato l'arresto dell'81enne.

A chiamare la polizia è stato il figlio dell'uomo, poco dopo le 21 dell'8 gennaio. Stando a quanto ricostruito, l'81enne avrebbe impugnato una mannaia con la quale avrebbe tentato di ferire la moglie nella loro abitazione al quartiere Vallone, in una zona periferica di Pavia. La donna per salvarsi si sarebbe barricata in camera da letto insieme al figlio, per poi chiedere l'intervento delle forze dell'ordine.

Quando sul posto sono arrivati gli agenti della Squadra Volante, l'81enne ancora brandiva la mannaia e avrebbe ribadito l'intenzione di uccidere la moglie e anche il figlio che l'aveva difesa poco prima. Come riportato da La Provincia Pavese, l'uomo avrebbe detto: "Se non me lo lasciate fare adesso, lo farò quando non ci siete".

La moglie dell'81enne è stata ascoltata dagli investigatori subito dopo l'arresto del marito. La donna ha raccontato che per anni avrebbe subito maltrattamenti e insulti da lui. Nella mattinata del 9 gennaio, il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l'arresto dell'81enne.