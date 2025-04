video suggerito

Accoltella il coinquilino nella loro casa di Milano e poi scappa: si cerca aggressore in fuga Nel pomeriggio di oggi, giovedì 3 aprile, un 37enne è stato soccorso nel quartiere Giambellino di Milano dopo essere stato aggredito e accoltellato dal suo coinquilino, ora in fuga.

Oggi pomeriggio un uomo di 37 anni è stato accoltellato nel suo appartamento di Milano da uno dei suoi due coinquilini, che poi è fuggito e ha fatto perdere le sue tracce. A chiamare i soccorsi è stato l'altro convivente. L'uomo è stato portato in ospedale e i medici gli hanno prospettato un mese di prognosi.

Tutto è successo nel pomeriggio di oggi, giovedì 3 aprile. Stando alle prime ricostruzioni dell'accaduto pare che il 37enne, per motivi ancora poco chiari, sia stato colpito con un coltello da uno dei coinquilini con cui viveva nella sua abitazione di via Giambellino, nell'omonimo quartiere nella periferia sud ovest di Milano. Dopo averlo aggredito l'uomo sarebbe fuggito e sarebbe stato l'altro convivente, un 47enne, a chiamare la Polizia riferendo che il terzo coinquilino aveva accoltellato la vittima prima di fuggire.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno trasportato l'uomo accoltellato al pronto soccorso dell'ospedale, dove è stato visitato dai medici. Il 37enne non sarebbe in pericolo di vita ma avrebbe riportato una ferita per la quale i dottori hanno previsto trenta giorni di prognosi.

Sul posto dell'aggressione sono intervenuti anche i gli agenti di Polizia e la squadra Volante ha effettuato tutti gli approfondimenti necessari per poter rintracciare l'aggressore in fuga.