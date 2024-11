video suggerito

Accendono un braciere in casa e il monossido invade tutti i locali: cinque intossicati, 3 sono bambini Una famiglia di cinque persone, di cui 3 minori, è stata trasferita in ospedale dopo essere rimasta intossicata da monossido di carbonio: avevano acceso un braciere in casa da qui era partita la fuga del gas. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

Fuga di monossido di carbonio in un appartamento in via 25 aprile a Somaglia, in provincia di Lodi. Una famiglia di cinque persone, di cui 3 minori, è stata trasferita in ospedale per tutte le cure necessarie.

Stando alle prime informazioni dei vigili del fuoco, ad allertarli è stato il sanitari del 118 che una volta intervenuti nell'appartamento hanno rilevato tramite il loro strumento una forte presenza di monossido di carbonio. I vigili del fuoco sono intervenuti in pochissimi minuti e si sono messi a fare tutti gli accertamenti del caso: hanno scoperto che la fuga del gas – che è inodore, insapore e incolore – era stata provocata da un braciere acceso dalla famiglia per il troppo freddo.

Cinque persone, di cui 3 minori, sono stati immediatamente trasportati all'ospedale di Lodi per tutte le cure del caso. Nessuno dovrebbe essere in pericolo di vita.