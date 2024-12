video suggerito

Fuga di monossido in un camper parcheggiato a Lodi: una famiglia intossicata nella notte Una famiglia di tre persone è rimasta intossicata mentre stava dormendo su un camper parcheggiato a Lodi: la causa del loro ricovero in ospedale sarebbe una fuga di monossido di carbonio.

A cura di Giorgia Venturini

Paura nella notte per una famiglia di tre persone che stavano dormendo su un camper parcheggiato a Lodi. Stando alle prime informazioni di quanto accaduto, sarebbero state intossicata da una fuga di monossido di carbonio: la causa è ancora da accertarsi. Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 e i vigili del fuoco.

I fatti sono accaduti verso le 2.20 in via largo donatori del sangue. I medici hanno soccorso la famiglia formata da tre persone e l'hanno trasferita all'ospedale Maggiore di Lodi dove sono stati ricoverati. Non è chiara la gravità delle loro condizioni di salute.

Articolo in aggiornamento