Accendono il barbecue e scoppia la bombola: ferite due persone Una famiglia aveva deciso di accendere un barbecue per il pranzo domenicale quando è esplosa una bombola: due persone sono rimaste ferite.

A cura di Giorgia Venturini

Una bombola del barbecue è scoppiata nella mattinata di oggi domenica 19 febbraio in una casa di Gravedona, in provincia di Como. Tutto è accaduto verso le 11 quando una famiglia aveva deciso di accendere un barbecue per il pranzo domenicale quando qualcosa è andato storto: pochi secondi dopo è scoppiata la bombola di Gpl che alimentava il braciere.

Subito sono stati allertati i vigili del fuoco che una volta sul posto hanno impiegato qualche minuto per spegnere le fiamme. Come riporta Prima Como, a causa dell'esplosione due persone sono rimaste ferite: sono state trasportate in ospedale ma non sono in pericolo di vita. Ora i vigili del fuoco sono al lavoro per tutti gli accertamenti del caso.

Uomo ustionato durante una grigliata a Ferragosto

Episodio simile è accaduto a Ferragosto a un gruppo di amici impegnati nella tradizionale grigliata. I fatti erano accaduti ad Arconate, alle porte di Milano: il proprietario di una ditta con sede in via Giuseppe di Vittorio era impegnato in un barbecue quando è esplosa la bottiglia contenente alcol per accendere la griglia. L'uomo, di 48 anni, era rimasto gravemente ferito.

La fiammata aveva avvolto il 48enne che era stato subito soccorso dai suoi amici. Sul posto si erano precipitati i medici e gli operatori sanitari con un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Subito le sue condizioni erano apparse gravissime per questo il trasporto in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano: i medici avevano diagnosticato ustioni di secondo grado alle mani, al torace e alle gambe. Fortunatamente l'uomo non era mai stato in pericolo di vita.