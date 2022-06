Abusava dell’ex moglie anche dopo la separazione, arrestato Abusi di ogni genere (anche sessuali) nei confronti dell’ex moglie. È stato arrestato a Gallarate (Varese) un 41enne di origine albanese, che anni vessava la compagna anche dopo la fine del loro matrimonio.

Immagine di repertorio

Il matrimonio era ormai finito da tempo. Così non era stato per le violenze e i soprusi. Sono terminati solo dopo una denuncia ai carabinieri i maltrattamenti che una donna di origini albanesi ha dovuto subire dall'ex marito, anche in seguito alla separazione. Così gli agenti di polizia hanno eseguito nei giorni scorsi un’ordinanza di custodia cautelare in carcere ai danni di un uomo di 41 anni, connazionale dell'ex moglie, con l'accusa di maltrattamenti in famiglia, lesioni aggravate, violenza sessuale e violazione degli obblighi di assistenza familiare. È accaduto a Gallarate, in provincia di Varese.

Non aveva abbandonato il tetto coniugale

Abusi di ogni genere, anche di natura sessuale. Botte, calci, umiliazioni e vessazioni che andavano avanti fin dai tempi del fidanzamento e sono proseguiti poi anche dopo le nozze. E ancora oltre, visto che dopo la sentenza di separazione l'uomo si era rifiutato di abbandonare il domicilio coniugale e non aveva mai versato quanto dovuto per il mantenimento dei due figli minori, misure imposte dal tribunale di Busto Arsizio. Adesso il 41enne si trova in carcere.