A Milano un ragazzo di 20 anni è stato accoltellato per strada: è grave Un ragazzo di vent’anni è stato accoltellato per strada nella notte tra domenica e lunedì. Il giovane ha però chiamato i soccorsi solo alle 11 di oggi: gli investigatori stanno cercando di capirne il motivo e di trovare l’aggressore.

A cura di Ilaria Quattrone

Un ragazzo di vent'anni è stato accoltellato in strada a Milano: è successo nella mattina di oggi, lunedì 10 luglio, in via Fabio Filzi nella zona di Stazione Centrale. Il ventenne ha ricevuto diverse coltellate al petto e alla schiena. È ricoverato in gravi condizioni di salute. Le forze dell'ordine sono alla ricerca dell'aggressore.

Il ventenne è stato portato in ospedale in gravi condizioni

La dinamica è ancora poco chiara. L'allarme ai soccorsi e alle forze dell'ordine è arrivato poco prima delle 11. L'agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato sul posto i medici e i paramedici del 118.

Gli operatori sanitari lo hanno stabilizzato sul luogo del ritrovamento e poi lo hanno trasferito in codice roso al pronto soccorso dell'ospedale San Carlo. Le sue condizioni sono gravi, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Gli investigatori stanno cercando di risalire all'identità dell'aggressore

Nel frattempo gli investigatori di via Fatebenefratelli hanno svolto i rilievi e stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Sembrerebbe che il ventenne sia stato aggredito da un coetaneo in via Voltri, quindi in zona Barona, diverse ore prima.

L'aggressione, stando a quanto la vittima stessa ha raccontato, sarebbe avvenuta nella notte tra domenica lunedì. Restano ancora sconosciuti i motivi di questo agguato. Ma non solo. Gli agenti stanno cercando di capire il motivo che ha spinto il ventenne ad aspettare 11 ore prima di chiamare i soccorsi o ancora come sia arrivato fino alla zona della stazione centrale.