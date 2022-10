A Milano nasce il “burger sospeso” a sostegno delle persone fragili: cos’è e come funziona Si chiama “burger sospeso”, l’iniziativa che vede la collaborazione tra Fondazione Progetto Arca e Doppio Malto. I clienti dei locali di Doppio Malto, potranno acquistare un burger in più da donare poi alla Onlus che lo distribuirà a chi ne ha bisogno.

Un’immagine dell’iniziativa di Fondazione Arca e Doppio Malto

Un piccolo gesto nei confronti di persone che vivono in situazioni di disagio e condizioni di fragilità: si tratta del burger sospeso, l'iniziativa di Fondazione Progetto Arca Onlus e Doppio Malto che, attraverso questa, si sono dati un obiettivo: dare un po' di sollievo e ristoro a tutti coloro che ne hanno necessità.

La collaborazione tra le due realtà attiva dalla primavera 2021

In tutti i punti milanesi di Doppio Malto (Porta Romana, Navigli, Duomo e Scalo Milano) già dalla primavera è attivo un progetto. Questo prevede che la cucina di Doppio Malto realizzi alcuni polibox che contengono pasti preparati che poi la Fondazione Progetto Arca distribuisce.

In questo caso, la scelta dell'azienda non è di devolvere avanzi di produzione, ma creare menù ad hoc che cambiano ogni settimana. A giugno 2021 sono stati inviati ben 2.210 pasti. A dicembre 2021 sono stati 6.300 mentre a gennaio 2022 sono stati 5.430.

In cosa consiste l'iniziativa del burger sospeso

Da oggi i locali di Doppio Malto hanno poi attivato l'iniziativa del burger sospeso. I clienti infatti potranno acquistare il panino al prezzo di cinque euro che poi verrà devoluto a Progetto Arca. In questo modo sarà sostenuto il progetto "Cucina mobile" e altre attività sul territorio.

La fondazione potrà quindi distribuirlo attraverso i proprio truck a tutte le persone che sostengono: "È una sinergia importante e, per come l’abbiamo pensata e organizzata insieme a Progetto Arca, scalabile. Un progetto che – spiega il Ceo di Doppio Malto, Giovanni Porcu – ci piacerebbe replicare in tutte le località in cui Doppio Malto è presente. C’è tanto bisogno e possiamo dare tanto".