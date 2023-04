A Milano le rapine aumentano del 22 per cento e i tentati omicidi del 63 per cento Il Questore di Milano, Giuseppe Petronzi, ha evidenziato come rispetto all’anno precedente ci sia stato un incremento degli arresti del 14,5. Ad aumentare sono soprattutto le rapine – che sono più del 22 per cento – e i tentati omicidi che sono più del 63 per cento.

A cura di Ilaria Quattrone

In occasione delle celebrazioni dell'anniversario numero 171 della fondazione della polizia, il questore di Milano Giuseppe Petronzi ha tracciato un bilancio della sua attività che porta in quasi tredici arresti al giorno. Dai dati mostrati da Petronzi, risulta che solo nell'ultimo anno il numero degli arresti è aumentato. In manette sono finite oltre quattromila persone e per la precisione 4.368.

L'aumento delle rapine e tentati omicidi

Si è quindi registrato un incremento del 14,5 per cento rispetto all'anno precedente. Gli indagati, invece, sono stati 15.366. Ad aumentare sono soprattutto le rapine – che sono più del 22 per cento – e i tentati omicidi che sono più del 63 per cento. A crescere è anche la microcriminalità di strada: "Un aumento deciso che ci preoccupa e riguarda i reati predatori di strada. Questo è il dato che balza di più agli occhi".

Il Questore ha affermato che rimane il dato che "se abbiamo arrestato è successo qualcosa che ha alterato l'equilibrio e la pace della convivenza civile" e quindi "l'aumento dovrebbe significare che le cose vanno bene". C'è poi un aumento dei reati di strada e, infatti, negli ultimi mesi sembrerebbero aumentati i furti di orologi preziosi. Sono tanti anche gli arresti per droga, piccolo spaccio.

Leggi anche Paolino Avella, morto a 17 anni per difendere lo scooter durante una tentata rapina

I numeri della polizia postale

Nonostante sia crescita l'attivista in strada da parte delle forze dell'ordine, è aumentata anche quella "virtuale" della polizia postale: nel 2022 ha monitorato oltre 11mila siti. Non solo in funzione di anti-terrorismo, ma anche anti-pedofilia. Sono soprattutto aumentate le proposte di investimenti finanziari fake.

Aumenta poi il rilascio dei passaporti: si è infatti registrato un aumento del 117,19 per cento rispetto al 2021. Sul fronte dell'immigrazione, il Questore ha piegato che quasi mezzo milione di cittadini sono regolarmente residenti nel nostro territorio e che sono stati rilasciati "circa 10 mila permessi di soggiorno per l'emergenza ucraina e siamo quasi sicuramente la Questura che tratta il maggior numero di pratiche al giorno per chi nel nostro Paese vede una nuova prospettiva: mi riferisco alla protezione internazionale".