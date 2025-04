A Milano in coda per più di 7 ore per comprare i pupazzetti Lububu: il video A Milano si sono registrate code chilometriche fuori dal negozio Pop Mart. Il motivo? Acquistare i Lububu, pupazzetti dall’aspetto pop da agganciare alla borsa. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Giulia Ghirardi

"L'ultima volta ho aspettato sette ore. Oggi sono tornata e non intendo spostarmi finché non lo avrò comprato". A parlare con tale determinazione è Sara, 23 anni, il motivo dell'attesa, invece, sono i Lububu, dei pupazzetti dall'aspetto pop da agganciare alla propria borsa, all'ultima moda tra i teenager milanesi (e non) tanto da creare file lunghissime che durano ore – quella di Sara ben 7 – negozio Pop Mart, all’incrocio con via Castaldi a Milano.

Dei pupazzetti pelosi con la tutina da coniglietto a effetto teddy con un sorriso malefico a 36 denti stampato sul viso. Un Labubu singolo costa circa 20 euro, mentre il set completo da sei pezzi, viene 115. A produrlo è il colosso dei giocattoli cinese Pop Mart, che li ha inseriti nella collezione The Monsters.

Disegnati dall'artista di Hong Kong, Kasing Lung, sono diventati super richiesti in tutto il mondo, tanto che gli store del marchio vantano delle interminabili file ogni volta che ne viene rilasciata una nuova limited edition. Vengono utilizzati come accessori, vengono appesi a borse, zaini, astucci o cover dei cellulari. Soprattutto a quelli di influencer o celebrità.

Lo store di Milano in via Castaldi è l'unico in Italia a commercializzare il brand cinese. Venerdì scorso, il 25 aprile, ha lanciato una nuova collezione di Labubu che sono andati sold out nel giro di poche ore. Ieri il nuovo stock di prodotti ha attirato centinaia di clienti e ha portato alla formazione di ore di code sui marciapiedi di corso Buenos Aires. Tra chi è in attesa c'è anche Sara che racconta: "L'ultima volta sono tornata a mani vuote dopo essere stata in coda per sette ore, oggi non intendo rinunciare".