A Milano gli studenti del Liceo Manzoni occupano la scuola Gli studenti del liceo classico Manzoni di Milano hanno occupato la scuola. I ragazzi protestano contro le politiche adottate in questi due anni dal Governo e il clima instaurato nell’istituto.

A cura di Ilaria Quattrone

(Immagine di repertorio)

Gli studenti del liceo classico Manzoni di Milano hanno occupato la scuola: i ragazzi, attraverso questa protesta, vogliono manifestare il loro dissenso nei confronti delle politiche del governo in ambito scolastico – e in particolare contro quelle attuate in questi due anni di pandemia – e contro il clima interno alla scuola. Per quest'ultimo punto, fanno riferimento all'assenza di dialogo con i professori e la dirigenza.

L'assemblea indetta nel cortile del liceo

Il liceo Manzoni è tra le scuole che ha ripreso l'attività scolastica venerdì scorso. Al terzo giorno di lezioni, gli studenti hanno deciso di occuparla. Tutti si sono presentati a lezione alle 8 per poi radunarsi nel cortile interno dell'edificio di via Orazio per un'assemblea. Già il 7 gennaio era stata indetta un'altra assemblea. Su Instagram, in quell'occasione, il collettivo Manzoni aveva scritto: Da quasi due anni assistiamo a decisioni folli in ambito di istruzione, prese da soggetti politici che hanno dimostrato a più riprese la loro inadeguatezza. La scuola è stata strumentalizzata e abbandonata in quanto capro espiatorio da sacrificare sull'altare del profitto".

L'occupazione della scuola a gennaio scorso

Non è la prima volta che gli studenti occupano l'istituto: già a gennaio scorso, i ragazzi avevano passato la notte del 12 gennaio all'interno dell'edificio che era stato chiuso per il lockdown. Approfittando del fatto che la scuola fosse aperta per i docenti, sono riusciti a entrare nella struttura. All'epoca i ragazzi avevano protestato, rispettando le distanze di sicurezza, contro la didattica a distanza.