A Milano ci vogliono quasi 17 anni di stipendio per comprare un trilocale in periferia Per comprare una casa da 70 metri quadri a Milano si spendono circa 363.930 euro. Per la stessa abitazione, invece, a Roma si spendono 232.260 euro, mentre a Torino solo 134.680 euro. Un investimento che a Milano vale 16,8 anni di stipendio (contro i 10 anni e 6 anni di Roma e Torino)

I prezzi salgono sempre più, in una corsa a occhi chiusi verso l'alto. E mentre a Milano va in scena da oggi il Forum dell'Abitare, alla presenza del sindaco Beppe Sala e dell'assessore alla Casa Pierfrancesco Maran, ancora fanno scalpore statistiche e studi sul mercato immobiliare meneghino.

L'ultimo dato, solo uno tra i tanti: per acquistare casa nel capoluogo lombardo (nello specifico un trilocale), qui servono in media 16,8 anni di stipendio. A Roma e Torino, invece, ci vogliono rispettivamente 10,7 anni e 6,2 anni.

A Milano in media si spendono 5,1 euro al metro

A decretarlo l'ultimo studio di Assoutenti, basato a sua volta sulle recenti statistiche Istat: l'associazione ha svolto delle simulazioni sulla base dei dati odierni del mercato immobiliare di Milano (come anche di Roma e di Torino) per capire quale spesa debba affrontare oggi un nucleo familiare che decide di acquistare un immobile.

Spesa altissima, a Milano: qui oggi, in media, si devono mettere in conto circa 5.199 euro al metro quadro. Con picchi di 10.672 euro al metro quadro in pieno centro, e quotazioni intorno a poco più di 4mila euro nella zona a Sud. Le zone più economiche? Bisceglie, Baggio e Olmi, che registrano una media di 2.689 euro al metro quadro.

E così in media, per comprare una casa da 70 metri quadri, a Milano si spendono circa 363.930 euro in totale. Per la stessa abitazione, invece, a Roma si spendono 232.260 euro, mentre a Torino solo 134.680 euro.

Milano è l'unica città in crescita

Una situazione più unica che rara, nel mercato italiano. Sì, perché rispetto al 2010 Milano è l'unica città che registra una crescita dei prezzi delle abitazioni, i cui listini hanno subito una impennata del +17,4 per cento (+12,6 per cento le abitazioni nuove, +18,3 per cento le abitazioni esistenti), mentre nello stesso periodo a Roma i prezzi sono crollati del -23 per cento e a Torino del -15,6 per cento.