A Milano aumentano anche i prezzi della mensa per gli studenti dell’università Un piatto di pasta nella mensa universitaria adesso costa 4 euro invece di 2,50. Rincari necessari, secondo l’ateneo e il gestore del servizio. Protestano i ragazzi: “Nelle mense di altre università a Milano gli aumenti dei costi non sono andati a gravare sugli studenti”.

Da 1,50 euro per un solo piatto a 50 centesimi per un pasto completo.

Lievitano i prezzi alla mensa universitaria dell'Università Bocconi di Milano. È la "Mensa del Pensionato", che ha deciso di aumentare il costo del cibo servito. Con impatto diretto sul portafoglio degli studenti.

Risultato: chi sceglie solo un piatto di pasta pagherà 4 euro invece di 2,40 euro.

Il rincaro dei prezzi

E sebbene dall'ateneo e da Pellegrini, il gestore del servizio, abbiano fatto sapere che il rincaro si è reso necessario per i lavori di ristrutturazione effettuati nella struttura e per l‘aumento del costo delle materie prime, selezionate peraltro tra prodotti di qualità più elevata, gli studenti non ci stanno.

"I costi gravano sugli studenti"

Protesta su tutti il collettivo studentesco Unilab: "Nelle mense di altre università a Milano gli aumenti dei costi non sono andati a gravare sugli studenti".

E ancora, sulla scelta dell'ateneo di privilegiare materie prime più costose e dunque di elaborare piatti migliori per i propri alunni: "Siamo convinti che ogni studente sappia in autonomia cosa possa o voglia mangiare. Non condividiamo quindi alcuna decisione dell'università su questo tema".