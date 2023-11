A Milano arriva il trenino degli “umarelli”: il viaggio a spasso per i cantieri della città Il “Trenino degli Umarell” di Milano parte il prossimo sabato 18 novembre: un viaggio cantiere per cantiere alla scoperta della città che cambia. “Un modo divertente per scoprire il proprio territorio. Non c’è età per essere umarell”

Il Trenino di Milano – Associazione Culturale i Gelsi (Instagram)

Visitare i cantieri con le braccia incrociate dietro la schiena? A Milano si può fare comodamente seduti. Per di più, sui sedili di un treno itinerante.

Il sogno di ogni pensionato d'Italia è il Trenino degli Umarell, termine milanese che indica l'anziano che passa il tempo a osservare il lavoro degli operai: un viaggio cantiere per cantiere, proposto dal Municipio 6 di Milano (Ticinese-Conchetta, Moncucco-San Cristoforo, Barona, Cantalupa, Ronchetto sul Naviglio-Lodovico il Moro, Giambellino, Porta Genova, Bande Nere, Lorenteggio, Parco dei Navigli e Washington), previsto per il prossimo sabato 18 novembre.

L'iniziativa nata per esplorare i cambiamenti della città

L'iniziativa, amata da grandi e piccoli umarell in erba, è però già quasi tutta sold out. "Milano è bella, e lo diventerà sempre di più: venite a scoprirlo seduti comodamente su un trenino", sono state le parole del presidente di Municipio 6 Santo Minniti, che promuove l'evento in collaborazione con l'Associazione Culturale i Gelsi di Milano.

"Dopo aver ricevuto diverse richieste di replica, torna il Trenino degli Umarell di Municipio 6″, è invece l'annuncio dell'ideatore Fabrizio Delfini. "Un modo divertente per scoprire il proprio territorio e come questo sta cambiando".

Ma c'è di più. "Sono molto affezionato a questa iniziativa perché sono convinto che se una persona conosce di più la sua città, aumenta l'orgoglio e il senso di appartenenza ad un luogo, incentivando così una maggior cura e rispetto dello spazio pubblico", ha dichiarato l'assessore del Municipio 6.

I percorsi del Trenino degli Umarell a Milano

L'evento è gratuito e con prenotazione obbligatoria. E, ovviamente, aperto a tutti. "Non c'è età per essere umarell", sempre le parole di Delfini. "Tutti possono andare alla scoperta del Municipio 6 e dei suoi cantieri passati, presenti e futuri. Milano è una città in trasformazione".

Due i percorsi disponibili: