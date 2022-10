A cosa è dovuta l’invasione di cimici in Lombardia: la spiegazione dell’entomologo Nella provincia di Como è invasione di cimici. Cosa sta succedendo? Lo ha spiegato l’entomologo comasco Mario Colombo.

A cura di Giorgia Venturini

Invasione di cimici per tutta la provincia di Como. Come lo si riconosce? Dall'odore causato da questi insetti che si trovano un po' ovunque, sulle finestre, sul bucato e sui vetri di casa. Come quindi risolvere il problema? Lo ha spiegato l’entomologo comasco Mario Colombo in un'intervista rilasciata alla Provincia di Como.

L'invasione della cimici è causa dell'estate torrida

"Due sono le condizioni alla base del proliferare degli insetti e sono il clima e la disponibilità di alimento", ha spiegato il professore. A contribuire a questa evasione è stato anche il caldo torrido, così come "l’approvvigionamento non manca perché pungono frutta e verdura, dai pomodori alle pere di cui c’è buona disponibilità". Oggi le cimici sono un po' ovunque, in alcune zone però in modo molto di diffuse di altre.

Quali sono i paesi in provincia di Como più invasi dalle cimici

Nella provincia di Como i paese completamente invasi sono soprattutto Fino Mornasco, Grandate e Casnate ma anche in alcuni quartieri di Como. Ma quando dura ancora la loro invasione? "Sono attratte dalle fonti di calore e hanno dei sensori che si attivano verso un’abitazione molto soleggiata e che quindi immagazzina calore e verso punti di attrazione dove passare l’inverno", spiega alla testata locale Colombo. In casa le si trova di solito nei punto di luce. L'esperto sottolinea però che in nessun caso sono dannose per l'uomo.

I problemi quindi sono legati al forte odore e al fatto che non è piacevole avere la casa invasa da tanti insetti. Qual è la soluzione quindi? Cercare di cacciarle via da armadi e finestre senza schiacciarle.