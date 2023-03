A 13 e 16 anni non vogliono pagare il conto del sushi: scoppia la rissa con il ristoratore I due adolescenti hanno tentato di lasciare il ristorante di Como senza pagare il conto. Quando il titolare li ha fermati hanno reagito ed è iniziata una colluttazione finita solo con l’intervento di Polizia e ambulanze.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Venerdì 10 marzo due ragazzi di tredici e sedici anni sono andati a cena in un ristorante di sushi di via Milano a Como. Ma, quando è arrivato il momento di pagare il conto per quello che avevano mangiato e bevuto, si sono rifiutati, tentato di scappare dal locale. Da lì è nata una discussione con il titolare del locale, che è presto sfociata in rissa. È dovuta intervenire la polizia per sedare la lette e due ambulanze per soccorrere i feriti.

Tentando di scappare senza pagare il conto

I due adolescenti, nonostante la giovane età, erano da soli a cena fuori in un noto ristorante di sushi della città di Como. Hanno ordinato varie portate e bevuto come qualsiasi altro cliente. Alla fine della cena, però, hanno tentato di abbandonare il locale senza saldare il conto.

Il titolare del locale e il personale di sala si sono accorti che i due giovanissimi stavano tentando la fuga senza pagare e quindi li hanno bloccati per chiedere loro di saldare il conto prima di uscire. I ragazzini si sono rifiutati e hanno iniziato a spintonare il ristoratore e i camerieri nel tentativo di divincolarsi.

Leggi anche Posta le foto della ex fidanzata di 13 anni nuda per vendicarsi di essere stato lasciato: condannato

Da lì è scoppiata una vera e propria colluttazione, che si è interrotta soltanto quando sono arrivati sul posto, in via Milano, le volanti della Questura di Como. Oltre all'intervento della forze dell'ordine è stato necessario chiamare due ambulanze che potessero soccorrere i feriti. Due delle persone coinvolte nella rissa sono anche state trasferite in ospedale a causa delle lesioni riportate.

Ultimamente succede sempre più spesso che le persone vadano a cena al ristorante e poi tentino di scappare senza pagare. Tanto che un ristoratore di Busto Arsizio, in provincia di Varese, ha deciso di chiedere i documenti ai suoi clienti che si allontanano dal tavolo per andare a fumare.