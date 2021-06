in foto: Una foto della partita per il piccolo Eitan (Fonte: pagina Facebook Blu Rose Donne)

A Pavia nella giornata di ieri, venerdì 25 giugno, è stata organizzata una partita benefica a sostegno del piccolo Eitan, il bambino di cinque anni unico superstite dell'incidente della Funivia del Mottarone. L'evento, intitolato "Un abbraccio in rosa per Eitan", è stato ideato dall'associazione "Blue Rose Donna". In totale sono stati circa cinquecento le persone che hanno presenziato allo stadio "Fortunati" di Pavia.

Il ricavato versato in un conto aperto dal comune di Pavia

Il piccolo infatti – che ha perso tutta la sua famiglia di origini israeliane nel tragico incidente – viveva con i genitori e il fratellino a Pavia. Il ricavato della manifestazione sarà poi versato in un conto corrente che l'amministrazione comunale ha aperto in suo favore. Presente all'evento anche il primo cittadino Mario Fabrizio Fracassi che ha affermato: "Pavia è con lui e lo sta dimostrando". La manifestazione prevedeva una partita di calcio femminile, dove si sono sfidate le squadre del "Blue Rose Donna" e del Pavia Academy, e un torno di calcio giovanile.

Presenti anche i compagni di scuola del piccolo Eitan

Il calcio d'inizio è stato dato dal parlamentare di Forza Italia ed ex primo cittadino di Pavia, Alessandro Cattaneo e dal paratleta Alessandro Carvani Minetti, originario proprio della provincia di Pavia. All'evento non era presente l'attuale famiglia del piccolo. I parenti hanno però voluto far sapere di apprezzare quanto fatto dall'amministrazione e dai concittadini. Ad aderire all'iniziativa anche i compagni dell'Istituto Canossiane che il piccolo frequentava.