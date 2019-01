Dama bianca. E' il nome che i meteorologi hanno attribuito alla straordinaria ondata di freddo che si sta abbattendo sull'Italia in questi giorni e che ha già portato a un vero e proprio crollo delle temperature nelle regioni del centronord, con nevicate anche a quote basse. La vasta area depressionaria, che tra venerdì e sabato si spingerà verso il sud del paese, è partita dalla Groenlandia e non sta risparmiando nessun paese dell'Europa Centrale.

Oggi – martedì 22 gennaio – l'ondata di maltempo farà sentire i suoi effetti fin dalle prime ore del mattino con precipitazioni sparse al centro e al sud e neve sulle regioni tirreniche settentrionali (Toscana, Firenze compresa), ma anche su quelle interne (Marche ed Umbria) a quote collinari, fin verso le pianure (3-7 cm).

Domani, mercoledì 23 gennaio, il freddo si isolerà sulla fascia tirrenica con valori record di pressione e venti che a tratti potranno toccare i 120 chilometri orari. Come spiega Il Meteo "l'ammasso instabile prodotto dal vortice depressionario risalirà poi verso le regioni settentrionali. Sarà una giornata nevosa soprattutto al Nordest. Prevediamo neve a Bologna, Trieste, Venezia, Padova, su tutte le pianure del Triveneto, mista a pioggia invece sulle coste della Romagna". Le condizioni atmosferiche finiranno per determinare quello che gli esperti chiamano Medicane (Mediterranean-Hurricane – uragano mediterraneo). Tra domani sera e giovedì nevicherà copiosamente su gran parte del Centro-Nord, a partire da Toscana, Valpadana (Torino, Cuneo, Asti, Milano, Bergamo) ed Emilia-Romagna (Ferrara, Bologna, Parma, Reggio Emilia).

Nelle giornate di venerdì e sabato il vortice depressionario si sposterà verso le regioni centro-meridionali e porterà nevicate copiose sull'Appennino abruzzese e molisano, dove potrebbe accumularsi fino a un metro di neve.