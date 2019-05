Weekend tra pioggia e freddo in gran parte dell’Italia, con un ulteriore calo delle temperature su molte regioni e primavera che ancora si fa attendere, dopo un primo assaggio nelle scorse settimane. Il servizio meteorologico dell’Aeronautica militare evidenzia per oggi una giornata con nuvole al Nord e precipitazioni sparse, con qualche temporale. Neve sopra i 1.500 metri. Al Centro e in Sardegna non mancheranno le piogge, in una giornata con cielo coperto e qualche miglioramento solo in serata. Per quanto riguarda il Sud, invece, le precipitazioni aumenteranno di intensità durante la giornata, con qualche temporale e un leggero miglioramento in serata. Per quanto riguarda le temperature di oggi, sabato 4 maggio, le massime saranno in diminuzione al Centro-Sud e stabili al Nord.

Passando alla giornata di domani, domenica 5 maggio, cielo ancora coperto su tutte le regioni al Nord, con precipitazioni diffuse e qualche temporale, soprattutto sul levante ligure e sull’Appennino emiliano. Neve già oltre i 400-500 metri su Alpi e Prealpi. Miglioramenti nel pomeriggio, fatta eccezione per Emilia Romagna e Basso Veneto. Brutto tempo anche al Centro e in Sardegna già dalla mattinata, con grandinate previste in Toscana e Marche. Non gioisce neanche il Sud, dove ci saranno rovesci sparsi soprattutto sulla Puglia. Poco nuvoloso, invece, sulle altre regioni. In calo sensibile le temperature, soprattutto al Centro-Nord e sulla Sicilia per quanto riguarda le minime, mentre restano stazionarie altrove. In diminuzione anche le massime al Centro-Nord, mentre aumentano su Puglia, Calabria e Sicilia.

Per quanto riguarda i prossimi giorni, arriva qualche miglioramento al Nord lunedì 6 maggio con poche nuvole e qualche pioggia su Emilia Romagna e basso Veneto. Va meglio anche al Centro e in Sardegna, con qualche annuvolamento sulle zone tirreniche e l’Umbria. Qualche rovescio, invece, su Marche e Abruzzo. Al Sud e in Sicilia poche nuvole e pochissime piogge, concentrate soprattutto nella mattinata. Ma le temperature continuano a scendere, soprattutto su Piemonte, Emilia Romagna, basso Veneto e al Centro-Sud. Aumentano solamente le massime, leggermente, sulle zone centrali tirreniche. Bel tempo su tutto il Paese previsto per martedì 7 maggio, con un nuovo peggioramento atteso per mercoledì.