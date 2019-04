Non pochi sono rimasti delusi dal weekend di Pasqua e Pasquetta: erano attese temperature primaverili e sole in gran parte dell'Italia, ma il tempo si è rivelato sovente peggiore delle aspettative e soprattutto in Sicilia temporali e fortissime raffiche di vento hanno creato danni e disagi.

A questo punto sono molti a chiedersi quale sarà la situazione il 25 aprile, festa della Liberazione: se non ci saranno cambiamenti repentini nei prossimi giorni quella di giovedì sarà una giornata all'insegna del bel tempo nelle regioni del centro sud, mentre al nord il cielo non sarà altrettanto sereno. L'Italia – come spiega 3BMeteo – "si troverà a metà strada tra una vasta area di bassa pressione atlantica ed un promontorio anticiclonico sub tropicale. Ne conseguirà un meteo a due velocità".

Le regioni del nord saranno maggiormente interessate da moderati venti instabili legati alla depressione con perno sul Regno Unito.Non mancheranno quindi acquazzoni e temporali soprattutto su Alpi e Prealpi. Sulla pianura Padana la possibilità di fenomeni sarà inferiore, almeno fino alla serata di giovedì. Nelle regioni centrali le condizioni meteo saranno complessivamente discrete con un passaggio di nuvole stratiformi; qualche precipitazione ad oggi è prevista lungo l'appennino, i rilievi sardi e nelle zone interne della Toscana. Le regioni del sud Italia, invece, saranno più vicine all'alta pressione, godranno di tempo soleggiato seppur con un cielo non del tutto libero dalla nuvolosità per il passaggio di nubi medio alte. Le temperature saranno generalmente miti e superiori alle medie del periodo. I valori spazieranno tra 18 e 22°C al Nord, tra 22 e 25°C al Centro Sud e sulle due Isole Maggiori con punte di 27-28°C sulle Tirreniche, specie tra Lazio e Campania.