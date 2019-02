"Un governo con Berlusconi? Io sono al governo con Di Maio e sono ben contento di Di Maio". Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini all'arrivo al cantiere della Tav a Chiomonte, dove si è recato per ribadire il suo ‘sì' all'opera. Il vicepremier leghista ha replicato così all'idea lanciata dal leader di Forza Italia, che in un'intervista su Radio Capital questa mattina ha parlato di un possibile governo con la Lega e con i grillini delusi dal Movimento: "C'è una possibilità non si può negarlo. Potrebbe esserci un governo di centrodestra, senza andare alle elezioni. I Cinque Stelle sono scontenti di decisioni calate dall'alto". Anche se, ha aggiunto Berlusconi, al momento "Non credo ci siano le condizioni per fare un partito unico del centrodestra. Le fusioni non sono mai state seguite da successi. Non credo che interessi a Salvini né a noi. E poi loro sovranisti, noi vogliamo rafforzare l'Europa, cambiandola".

Luigi Di Maio questa mattina ha spiegato perché non visiterà il cantiere di Chiomonte. Ma Salvini ha ribadito: "È un governo che fa squadra, io sono qui non in polemica con nessuno ma per costruire. Nel contratto di governo c'è la revisione dell'opera che può e deve essere rivista, può costare di meno, si possono tagliare alcuni costi eccessivi come la stazione di Susa – ha aggiunto – A occhio si può risparmiare 1 mld di euro dei 4,5 previsti da reinvestire nella metro di Torino per mitigare l'impatto ambientale e per il sostegno ai Comuni interessati dall'opera".

"Sono qui da ministro dell'Interno per portare la vicinanza del governo alle forze dell'ordine che da anni sono impegnati qua, ci sono stati quasi 400 feriti grazie a quei cretini dei centri sociali di cui ci occuperemo, un costo di più di 60 milioni di euro per i cittadini per controllare un cantiere – ha detto in diretta Facebook da Chiomonte – Indosso la giacca della polizia auspicando che nessuno si offenda".