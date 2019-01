Una dramma che ha lasciato sconvolta dal dolore una famiglia e una comunità intera, quella di Marghera: una bimba di appena sei mesi è morta in carrozzina senza una spiegazione apparente, nella notte di Capodanno. Secondo quanto ricostruito dal Gazzettino, Grace, stava partecipando a una cerimonia religiosa coi suoi familiari, quando la madre si è accorta che non respirava più. Papà Vicent Edosomwen e mamma Lydia Osadolor, entrambi nigeriani residenti a Mira e ospiti di una comunità evangelica nigeriana di Marghera, in Banchina dei Molini, la portavano sempre alla messa, insieme ai due fratellini maggiori. Era passata la mezzanotte da oltre un’ora ed era convinti che stesse dormendo. Ma la realtà era un’altra. Quando i genitori si sono accorti che la piccola non si svegliava più, sono subito corsi al pronto soccorso. Ma nonostante i tentativi di rianimazione, ma per la bimba non c'era più nulla da fare. Era morta. La madre, disperata, è stata sedata in ospedale. La piccolina sarebbe morta per arresto cardiocircolatorio. Ma per accertare le cause di questa immane tragedia verrà molto probabilmente effettuata l'autopsia.

“Tutta la comunità di Marghera si stringe in un abbraccio alla famiglia che ha subìto questa perdita immensa” ha detto il presidente della Municipalità, Gianfranco Bettin. “Purtroppo – prosegue Bettin – la festa per il nuovo anno è stata profondamente turbata dalla tragedia avvenuta in banchina Molini a Porto Marghera, nella chiesa evangelica nigeriana durante una funzione religiosa, con la morte straziante e ancora senza spiegazione di una bambina nigeriana di sei mesi. Se ne è avuto notizia soltanto questa mattina, ed è la notizia di una vera tragedia”, conclude.