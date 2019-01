La tragedia si è consumata nella notte di Capodanno. Una bambina di sei mesi, di origini nigeriane, stava partecipando assieme alla famiglia a un rito della comunità evangelica, a Marghera. Come ricostruito, i genitori hanno tentato di svegliarla da soli, poi hanno tentato di aiutarla seguendo anche le istruzioni telefoniche degli operatori del 118, alla l’hanno consegnata nelle mani dei sanitari del Suem, intervenuto in pochi minuti tra i capannoni e i camion della banchina dei Molini, a Marghera. Purtroppo per la piccola ogni tentativo di salvezza si è rivelato inutile. Inutile anche la corsa al pronto soccorso. La bimba è stata dichiarata morta.

Proprio al pronto soccorso dell’Angelo la madre, troppo sconvolta per accettare quanto accaduto, è stata sedata dai sanitari. In corso accertamenti sull'accaduto. Nelle prossime ore potrebbe essere disposta un’autopsia per chiarire le cause della morte, che però sembra potersi ricondurre a un tremendo incidente. Il dramma è avvenuto nell’area logistico-industriale di Venezia, durante una cerimonia religiosa della Chiesa Evangelica, che ha un'area per le sue celebrazioni proprio tra gli impianti dell’area portuale.