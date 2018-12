"Per quel che riguarda il decreto quota cento e il decreto sul reddito di cittadinanza sono collegati alla legge finanziaria e alla legge di bilancio. Quindi, li adotteremo nei prossimi giorni". Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte lo ha detto parlando con i giornalisti a Foggia, a margine di una riunione in prefettura sul Contratto di sviluppo per la Capitanata. A proposito delle critiche ricevute per la manovra, che al momento è in discussione alla Camera, ha affermato: "E' normale che quando si fa una manovra a così ampio raggio si possa lasciare alcuni scontenti, altri molto contenti. Però permettetemi di dire che le considerazioni più complessive vanno tratte alla fine. Io sulla manovra – ha sottolineato ancora Conte – sono molto fiducioso, vedrete che ci sono tante cose belle che possono offrire le premesse per il rilancio dell'Italia".

Mentre sulle lamentele circolate nei giorni scorsi a proposito del raddoppio delle tasse per il mondo del volontariato e del no profit, l'Ires, ha detto: "Provvederemo quanto prima, a gennaio, a intervenire per riformulare e calibrare meglio la relativa disciplina fiscale" – ha spiegato, ribadendo quanto detto dai vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio – "Le iniziative di solidarietà degli enti non profit, anche alla luce del principio di sussidiarietà, rappresentano uno strumento essenziale per un'efficace politica di inclusione sociale e di effettiva promozione della persona. Il Governo ha ben presente tutto questo e al Terzo settore sin dall'inizio ha dedicato grande attenzione".

Filippo Sensi, deputato Pd, attacca: "Riepilogo su Ires: in manovra macellano il noprofit, Castelli stamattina difende il provvedimento, poi Luigi Di Maio la sconfessa e dice che faranno una norma ad hoc. Giuseppe Conte al solito si acconcia. Ma perché aspettare l'anno del poi quando possono modificarlo ora?".