Una raccolta fondi per aiutare le figlie di Paola Castellet, la donna morta domenica sera Concordia Sagittaria, in provincia di Venezia, nell'incendio divampato all'interno della sua abitazione. La 45enne ha perso la vita sfidando le fiamme convinta che la figlia, di soli 11 anni, fosse rimasta intrappolata. La giovane era invece uscita da una finestra sul retro. Pare fosse nascosta dietro l'auto e la mamma non è riuscita a vederla. A rivelarlo è stata Lucrezia, la figlia più grande di Paola. Il rogo, secondo i primi rilievi effettuati dai carabinieri e dai vigili del fuoco, sarebbe partito da una presa di corrente alla quale erano attaccati il televisore e le luci dell'albero di Natale.

“Ci sono le figlie di Paola che ora hanno bisogno di noi e non possiamo certo tirarci indietro di fronte a questa tragedia – spiega la vice sindaco di Concordia Sagittaria, Erica Chinellato -. Questa è una tragedia che ha colpito tutti”. Nelle ultime ore è stata avviata una gara di solidarietà per dare una mano alle figlie – Lucrezia ha 21 anni – che vivevano con Paola, separata, in una bifamiliare di via Cesare Battisti che comunica con l'appartamento della nonna.

A lanciare la raccolta fondi è stato il gruppo ‘Contrada San Giusto’, che ha diffuso i dettagli per effettuare i versamenti anche attraverso i social network. Il funerale di Paola Castellet è stato fissato per domani, giovedì 19 dicembre, alle 15 nella cattedrale di Santo Stefano a Concordia. Oggi alle 19.30 è previsto il rosario.

Chiunque volesse contribuire alla raccolta, potrà effettuare una libera donazione utilizzando questi estremi:

Beneficiario: Lucrezia Miduri.

Causale: Donazione volontaria.

Iban: IT23R0533602020000046995057.