Paola Castellet, la donna di 45 anni morta ieri a Concordia Sagittaria, in provincia di Venezia, nell'incendio divampato all'interno della sua abitazione, ha perso la vita sfidando le fiamme convinta che la figlia, di soli 11 anni, fosse rimasta intrappolata. La giovane era invece uscita da una finestra sul retro, ma Paola non poteva saperlo e per questo è rientrata in casa, l'ha chiamata disperatamente poi si è sentita soffocare dal fumo, ha perso i sensi ed è morta. I vigili del fuoco, intervenuti per domare l'incendio, l'hanno trovata senza vita ai piedi di un balcone: forse ha tentato di sollevare una serranda per poi buttarsi e mettersi in salvo, ma non ha fatto in tempo. La tragedia si è consumata sotto gli occhi della ragazzina e della figlia più grande, 21 anni, che vive nell'altra porzione di edificio. Al dramma, però, ha assistito anche uno dei fratelli di Paola, che lavora come vigile del fuoco e che avrebbe iniziato il suo turno poco dopo: l'uomo si è precipitato a casa della sorella per dare man forte ai colleghi.

Sulle cause del rogo indagano i carabinieri. Al momento si sa soltanto che le fiamme sono divampate nell'abitazione intorno alle 6 e 15 di ieri mattina, sorprendendo la famiglia nel sonno. Forse anche per questo Paola Castellet si è precipitata in casa dopo esserne uscita, temendo che la figlia fosse rimasta intrappolata nella sua stanza mentre invece la ragazza si era già messa in fuga.