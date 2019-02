Il maltempo che sta colpendo l'Italia in queste ore inizia a causare anche i primi feriti. Quattro carabinieri sono stati investiti da un'onda di piena nella Bassa Bolognese durante un'attività di soccorso. Il fiume Reno è esondato, travolgendo i militari della compagnia di Bologna-Borgo Panigale. A trarli in salvo è stato un trattore ma poco dopo – secondo quanto si apprende – il mezzo pesante sarebbe stato spinto dalla furia dell'acqua in un fossato. I carabinieri sono poi stati tratti in salvo da un elicottero dei vigili del fuoco e portati in ospedale. Sono feriti ma nessuno risulta essere in gravi condizioni: alcuni sono in ipotermia. "4 Carabinieri della locale Stazione sono intervenuti per salvare alcuni cittadini – tra cui una signora anziana con difficoltà a camminare – minacciati dall'esondazione del fiume Reno. Ora sono tutti in salvo, anche grazie all'intervento di un elicottero dei Vigili del Fuoco, con cui è stato possibile completare le operazioni, evacuando le persone in difficoltà", si legge in una nota pubblicata dall'Arma sulla propria pagina Facebook.

Nel pomeriggio, in via Bondanello a Castel Maggiore, il comandante della compagnia dei carabinieri di Bologna-Borgo Panigale, il maggiore Elio Norino (già ferito nei mesi scorsi dall'esplosione della cisterna gpl a Bologna) e altri cinque colleghi sono intervenuti per sgomberare la strada e le abitazioni che si trovano nei pressi del fiume Reno. Sembrava che il livello dell'acqua si stesse abbassando ma, a un tratto, è tracimato all'altezza di Trebbo, inondando la strada. I carabinieri e le persone che si stava provvedendo ad evacuare sono stati colpiti dalla piena. Si è deciso, allora, di utilizzare un trattore per portare tutti in salvo, ma un'altra ondata lo ha spinto dentro un fosso. È stato perciò necessario richiedere l'intervento dei vigili del fuoco che hanno usato l'elicottero per trarre tutti in salvo. Si ricorda che in Emilia Romagna la Protezione civile ha diramato allerta rossa per il maltempo fino alla mezzanotte di domani, domenica 3 febbraio, a causa del rischio di possibile esondazioni e frane.