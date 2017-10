Una bomba d’acqua ha messo in ginocchio Palermo. La pioggia intensa ha provocato black out e forti disagi in diversi quartieri della città, come Baida con i cittadini bloccati all'interno delle proprie abitazioni. In una scuola è crollata la parte di un solaio all'ultimo piano dell'edificio: non ci sarebbero feriti. Decine le chiamate al centralino dei vigili del fuoco e della polizia municipale per richieste di intervento in ogni parte del comune siciliano.

Centro e periferie di Palermo senza luce.

Senza luce è rimasta la parte più moderna del centro, quella tra via Libertà e via Ruggero Settimo, ma anche il centro storico e le periferie. Contatori dell’energia elettrica interrotti anche nella zona di viale Strasburgo, vicino allo stadio, nell’area dei Cantieri navali e della Fiera del Mediterraneo, nella zona di viale Michelangelo, al Villaggio Santa Rosalia, a Brancaccio. Secondo quanto riferisce l'Enel a causare l’interruzione di elettricità è stato un guasto alle linee di alta tensione. "Ai nostri punti di consegna non arriva energia – dicono dall'azienda – i nostri tecnici sono in contatto con Terna, la società che gestisce le linee alta tensione, e la situazione si sta risolvendo. Nel giro di mezz'ora tutta la città dovrebbe essere nuovamente servita dall'energia".

Disagi in tutta la città.

I vigili del fuoco sono intervenuti in piazza Indipendenza per soccorrere diversi automobilisti rimasti bloccati nelle loro auto, in via Accardo diversi ascensori bloccati con persone dentro, mentre al Policlinico sono rimasti allagati alcuni reparti. Tombini "saltati" in via Ernesto Basile, via dell'orsa Minore, via Cappuccini e strade limitrofe. Difficile il lavoro anche in banche ed uffici postali. Numerosi semafori spenti anche in via Ammiraglio Rizzo, via Don Orione e via dei Cantieri.

Il crollo della scuola.

In via Quarto dei Mille, nella zona dei Cappuccini, forse a causa di alcune infiltrazioni, è crollato il solaio di una classe della scuola professionale Euroform. Sono intervenuti pompieri, polizia, carabinieri e il 118. Al momento dell’incidente c'erano alcuni studenti nell'immobile, ma nessuno sarebbe rimasto ferito. La scuola è stata evacuata. La polizia municipale ha chiuso la strada per motivi di sicurezza.