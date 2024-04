video suggerito

Bombola di gas esplode e causa il crollo del solaio: muore un pensionato di 66 anni nel brindisino Cosimo Guarini, pensionato di 66 anni, è morto questa mattina a causa dell’esplosione della bombola di gas nel suo appartamento a Carovigno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Davide Falcioni

L'esplosione di una bombola di gas all'interno di un appartamento di via Salvatore Digirolamo a Carovigno (Brindisi) ha causato questa mattiba il crollo di un solaio dell'edificio e la morte di una persona, rimasta sotto le macerie. Si tratta di Cosimo Guarini, pensionato di 66 anni. L'uomo viveva da solo e si trovava in casa quando si è verificato l'incidente, che non gli ha lasciato scampo.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco con due squadre provenienti da Ostuni e Brindisi, il 118, i carabinieri e la polizia locale. Per Cosimo Guarini purtroppo non c'è stato niente da fare: troppo gravi le lesioni riportate nell'esplosione.