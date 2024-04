video suggerito

“Troppo buono” per diventare poliziotto, Roger conquista il cuore di Taiwan soccorrendo civili dopo il sisma Il labrador Roger è diventato un eroe di Taiwan dopo il terremoto di magnitudo 7.4 che ha causato crolli e disagi sull’isola. Il cucciolo era stato giudicato “troppo amichevole” per diventare un cane anti-droga. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Gabriella Mazzeo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Roger, il cane da salvataggio di 8 anni

Si chiama Roger il nuovo eroe di Taiwan ed è un labrador che non è riuscito a diventare un cane antidroga perché eccessivamente amichevole e giocoso. Dopo il terremoto di magnitudo 7.4 della scorsa settimana, il cucciolo è riuscito a conquistare il cuore di tutti e a diventare un eroe per il suo importante lavoro nel soccorso alle vittime, incastrate tra le macerie dopo i crolli. Il cane ha aiutato i vigili del fuoco a localizzare le persone in difficoltà e i corpi bloccati tra le rovine.

Il terremoto ha causato ingenti crolli nel parco nazionale, provocando anche il collasso di diversi edifici. Roger era tra gli animali impiegati nelle ricerche, ma è stato il primo a catturare l'attenzione dei media, soprattutto alla luce del suo "fallimento" nelle file dei cani antidroga.

Roger durante le ultime operazioni nel parco nazionale di Taiwan

Il cane e i suoi addestratori sono intervenuti sul sentiero Shakadang del Parco Nazionale Taroko e hanno individuato il corpo di una 21enne che risultava dispersa. Il labrador è nato nel centro di addestramento per cani antidroga, ma il suo amore per le persone, il gioco e il cibo ha avuto la meglio su di lui, distraendolo dalla sua "missione". Per questo motivo, Roger non è diventato un cane antidroga, ma la sua intelligenza e il suo entusiasmo lo hanno reso il candidato perfetto per i ruoli di salvataggio.

Chen Chih-san, capitano dell'unità cinofila dei vigili del fuoco, ha riferito ai media che il cucciolo era arrivato nella scuola di salvataggio quando aveva un anno. "Il requisito per i cani antidroga – ha ricordato – è che non siano troppo amichevoli e indipendenti, ma è quello che invece cerchiamo nei cani da salvataggio". Il labrador è ora una specie di veterano ed eroe nazionale. Roger ha preso parte a 7 operazioni durante tutta la sua carriera, inclusa una missione di salvataggio all'indomani di un terremoto di magnitudo 6.4 che colpì Taiwan nel 2018.

Il cane è stato premiato dall'International Rescue Dog Organization nel 2022. Il riconoscimento è stato conferito a un altro animale da salvataggio l'ultima volta nel 2019. Roger è però un "cucciolo" di 8 anni e nonostante la sua indole giocosa e il suo entusiasmo, per lui la pensione è imminente: i cani da salvataggio infatti smettono di "lavorare" una volta raggiunti i 9 anni. Gli animali vengono mandati in una casa apposita dopo il raggiungimento del nono anno per condurre serenamente il periodo della loro "vecchiaia".