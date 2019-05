Una coppia di coniugi è rimasta intrappolata nella propria auto mentre percorrevano un sottopassaggio rimasto allagato in seguito ad un forte temporale. È successo nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 16 maggio, a San Pietro Vernotico, in provincia di Brindisi. A lanciare l'allarme è stato un cittadino di passaggio che ha allertato le forze dell'ordine dopo che ha notato la vettura bloccata nel sottopassaggio ferroviario di via Lecce a causa di una improvvisa bomba d'acqua. I due, una signora di 74 anni e il marito di 80, entrambi di Torchiarolo, che stavano tornando da una visita medica effettuata presso l'ospedale del posto, sono scesi dall'auto, una Mercedes 190, ma non sono stati in grado di camminare perché l'acqua era troppo alta e ghiacciata.

I danni del maltempo in Puglia

Intervenuti i carabinieri, i due sono stati sollevati di peso, caricati nell'auto di servizio e portati al pronto soccorso di San Pietro con un principio di ipotermia, ma sono stati dimessi poco dopo. Nel giro di pochi minuti, invece, l'auto è stata completamente sommersa dall'acqua. Non è stato questo l'unico intervento operato in seguito al maltempo che si sta abbattendo con forza su tutta la Puglia nelle ultime ore. La sala operativa dei vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi ha ricevuto numerose richieste di intervento. Sempre a San Pietro si sono registrati allagamenti anche in via Zara, dove sono al lavoro i volontari della Protezione civile. Scenario simile anche in via Morelli a San Vito dei Normanni, dove è stato soccorso un automobilista in panne. Ancora, a Francavilla Fontana, una casa situata in via Manzoni è stata colpita da un fulmine che ha squarciato parzialmente il prospetto dell'immobile, provocando danni all'impianto elettrico.

Bomba d'acqua anche a Catania

Una potente bomba d'acqua si è registrata anche in Sicilia, in particolare a Catania. A Tremestieri alcune auto sono rimaste bloccate a causa dell'acqua alta, nei pressi della scuola Settebello. Si segnalano lunghe code in tangenziale, in direzione centro città. Traffico bloccato su viale Mediterraneo e nei paesi etnei e anche al viale Vittorio Veneto. La situazione non migliorerà nelle prossime ore, quando è prevista persino una intensificazione dei fenomeni temporaleschi.