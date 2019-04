È lutto nel mondo del ciclismo. Un terribile incidente stradale in bicicletta è costato la vita a Stefan Keul, apprezzato meccanico del Team Katusha Alpecin. Il tragico schianto domenica scorsa mentre la sua squadra era in allenamento tra le montagne del Trentino Alto Adige dove era in ritiro. Inizialmente la vittima dell'incidente era stata descritta come un semplice turista tedesco di 44 anni, ma col passare delle ore si è scoperto che si trattava in realtà di un ciclista in allenamento. Come riporta la stampa locale, il 44enne stava scendendo in sella alla sua bici verso Ora, nei pressi del ponte per Aldino, nella provincia autonoma di Bolzano, quando si è scontrato violentemente con un'autovettura che stava svoltando.

Un impatto violentissimo avvenuto davanti agli altri compagni di squadra che però non hanno potuto fare niente per lui. Inutili anche i successivi soccorsi medici allertati dai presenti. Sul posto era intervenuto anche un elicottero ma si è rivelato tutto inutile. I sanitari hanno provato a rianimarlo per oltre un'ora ma tropo gravi erano le ferite riportate nell'impatto con l'auto. Alla fine i medici ne hanno dovuto dichiarare il decesso tra lo shock degli altri membri del team. Stefan Keul, che lascia la moglie Nina, per anni era stato un atleta anche di successo nel mondo del triathlon una cui parte fondamentale è rappresentata proprio dal ciclismo. Dopo aver smesso, era entrato a far parte del gruppo Canyon specializzato in bici da corsa. "La sua morte improvvisa è un colpo enorme, non solo a tutti noi qui alla Canyon, ma per tutti gli atleti con cui ha lavorato e che ha assistito nel corso degli anni. I miei pensieri vanno alle persone più vicina a Stefan, a cui mancherà lòa grande energia che metteva in tutto quello che faceva" ha ricordato il Ceo del gruppo.