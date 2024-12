Siria, le ultime news: nuovi raid israeliani. Al Jolani: “Nessuna amnistia per torturatori dei detenuti”

"Nei prossimi giorni e nelle prossime settimane vedremo se si comporteranno come hanno annunciato. Il futuro della Siria per ora è abbastanza speranzoso, ma ancora incerto. Ho parlato con i ministri della regione e ovviamente sono tutti ancora cauti: il ritorno della Siria nella Lega Araba non sarà incondizionato" lo ha dichiarato l'alta rappresentante Ue Kaja Kallas. "Non devono esserci né radicalizzazione né terrorismo, le minoranze non devono essere perseguitate, non dev'esserci una guerra civile. Siamo in stretto contatto con gli attori regionali e vedremo come impegnarci, il che è nel nostro interesse" ha aggiunto, proseguendo: "Per quanto riguarda i rifugiati, le nostre politiche di asilo si rivolgono alle persone che scappano dalle zone di guerra. Ma se questa condizione viene meno, allora l'aspettativa dei Paesi europei è che queste persone tornino a casa".