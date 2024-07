Revisione processo Strage di Erba: Rosa e Olindo in aula per la sentenza della Corte d’Appello

Uno dei capisaldi della difesa dei coniugi Romano è che le cosiddette nuove prove sono "incompatibili" per quanto riguarda la dinamica con la presenza di Olindo Romano e Rosa Bazzi sulla scena della strage di Erba. Tra le "prove nuove" il fatto che la vicina di casa, Valeria Cherubini, che è tra le vittime della strage del 2006, sarebbe stata uccisa nella sua abitazione e non colpita mortalmente al piano di sotto per poi morire nel suo appartamento, come ricostruito nelle sentenze. Tra quanti non credono alla colpevolezza dei coniugi c’è anche Azouz Marzouk, che nella strage di Erba perse la moglie e il figlio di due anni, e che ha partecipato alle precedenti udienze. "Ho letto le carte, ho visto il percorso di questi anni che confermano che qualcosa non va, sono tantissime le cose che non tornano”, le parole di Marzouk. Tra le questioni analizzate, oltre alla macchia di sangue sul battitacco dell'auto di Olindo, ritenuta dalla difesa "inconsistente", le confessioni dei due imputati. "C'è molta carne al fuoco”, aveva detto il presidente dell'Aula Antonio Minervini al termine della precedente udienza annunciando che la corte avrebbe preso del tempo per valutare se dare o meno il via alla revisione del processo.