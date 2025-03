video suggerito

Erba, il pg: "No alla revisione del processo per Rosa e Olindo Romano. Nuove prove sono mere congetture" Il sostituto procuratore generale della Cassazione, Giulio Monferini, ha chiesto alla corte di dichiarare inammissibile il ricorso presentato dai difensori di Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati all'ergastolo in via definitiva per la strage di Erba: "Le cosiddette prove nuove sono mere congetture".

A cura di Ida Artiaco

Il pg di Cassazione ha chiesto oggi alla corte di dichiarare inammissibile il ricorso presentato dai difensori di Olindo Romano e Rosa Bazzi, i coniugi condannati all'ergastolo per la strage di Erba, avvenuta nel dicembre del 2006, contro la decisione della Corte d'Appello di Brescia che ha già respinto l'istanza di revisione della sentenza del carcere a vita.

"Le cosiddette prove nuove sono mere congetture, astratte", ha detto il sostituto procuratore generale della Cassazione, Giulio Monferini, al termine di un intervento di poco più di 30 minuti, davanti ai giudici della V sezione penale della Cassazione. Queste stesse prove, secondo il pg, "non smontano in alcun modo i pilastri delle motivazioni che hanno portato alla condanna di Rosa e Olindo, e cioè le dichiarazioni del sopravvissuto, le confessioni e le tracce ematiche". Il magistrato ha poi specificato di "ritenere che le prove presentate non sono nuove o significative, cioè capaci di scardinare la struttura motivazionale delle sentenze di condanna".

Questa mattina, prima dell'udienza, l'avvocato Fabio Schembri, difensore di Olindo Romano e Rosa Bazzi, davanti al palazzo della Corte di Cassazione aveva detto ai giornalisti presenti che i due coniugi "attendono l’esito del ricorso. Naturalmente sperano che il ricorso venga accolto, poi saranno i giudici a deciderlo. Molti degli elementi che avevamo allegato non sono stati considerati come attuali e nuovi e questo noi lo contestiamo. Ci sono diverse prove nuove, tutte importanti perché vanno singolarmente e unitamente a impattare sugli argomenti che sorreggono la sentenza di condanna. E alcune di esse impattano sulla incompatibilità di Olindo e Rosa di compiere la strage”, aveva concluso il legale. Il quale, nel corso del suo intervento in aula, ha ribadito che "i coniugi non sono capaci di strategie sofisticate come lascia intendere la corte d’appello di Brescia. Abbiamo tutta una serie di dati nuovi che non sono stati assolutamente valutati".

La decisione della Cassazione dovrebbe arrivare in serata. Olindo Romano la attenderà nel carcere di Opera, mentre la moglie è detenuta a Bollate. Entrambi sono stati condannati in via definitiva all'ergastolo per la strage dell'11 dicembre 2006. Quel giorno tragico, con spranghe e coltelli, vennero uccisi Raffaella Castagna, il figlio Youssef Marzouk di soli due anni, la nonna materna del piccolo Paola Galli.