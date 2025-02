Papa Francesco, bollettino del Vaticano sulle condizioni: “Ha dormito bene e sta riposando”, ultime news

Papa Francesco "ha dormito bene e ora sta riposando", secondo quanto riferito nell'ultimo bollettino di oggi, 27 febbraio, della Sala Stampa Vaticana sulle condizioni di salute di Bergoglio, ricoverato al Gemelli dal 14 febbraio per una polmonite bilaterale.

Ieri sera segnalato un lieve miglioramento, l'insufficienza renale rilevata nei giorni precedenti è rientrata anche se la polmonite c'è ancora. I risultati della TAC toracica: "Normale evoluzione del quadro flogistico polmonare". La prognosi resta tuttavia riservata. Prosegue la recita del rosario per la salute del Santo Padre in Piazza San Pietro.

13 minuti fa 10:04 Anche stasera preghiera per il Papa presieduta da Vicario Reina a San Pietro "Anche questa sera, alle ore 21, in Piazza San Pietro, prosegue la recita del Santo Rosario per la salute di Papa Francesco". A presiederla sarà il Card. Baldassare Reina, Vicario Generale del Papa per la Diocesi di Roma. Lo rende noto la Segreteria di Stato della Santa Sede su X. A cura di Biagio Chiariello 37 minuti fa 09:41 Cardinale Re: "Il Signore conceda al Papa di tornare presto al suo servizio" "Il Signore conceda a Papa Francesco di riprendere al più presto il suo servizio apostolico nell'integrità delle sue forze fisiche e con quel dinamismo pastorale che lo caratterizza". Sono le parole del cardinale Giovanni Battista Re, decano del collegio cardinalizio, nel Rosario di ieri sera celebrato a Piazza San Pietro A cura di Biagio Chiariello 1 ora fa 09:08 Perché Papa Francesco ha convocato il concistoro dal Policlinico Gemelli Papa Francesco ha convocato il Concistoro per la canonizzazione di due beati, senza indicare una data. Ma visto il precedente di Benedetto XVI alcuni hanno pensato (sbagliando) che ciò potesse portare a sue dimissioni. A cura di Biagio Chiariello 1 ora fa 08:44 La preghiera del Rosario per Papa Francesco da piazza San Pietro Anche nella serata di ieri, da piazza San Pietro, è stata celebrata la preghiera del Rosario per Papa Francesco guidata dal card. Giovanni Battista Re, decano del Collegio cardinalizio. “Preghiamo per la salute del Santo Padre Francesco: per l’intercessione della Beata Vergine Maria sperimenti l’amorevole presenza del Signore risorto e la solidale vicinanza della comunità cristiana” , il testo della preghiera. A cura di Biagio Chiariello 1 ora fa 08:34 La TAC toracica sul Papa: "Normale evoluzione del quadro flogistico polmonare" La TAC toracica eseguita ieri sera su Papa Francesco ha mostrato, secondo il bollettino ufficiale, "una normale evoluzione del quadro flogistico polmonare". Di "segnale positivo" parla Luca Brunese, presidente eletto della SIRM (Società Italiana di Radiologia Medica e Interventistica). "L’esame conferma un progressivo miglioramento della polmonite bilaterale da cui è affetto il Pontefice. La TAC indica che le sue condizioni stanno migliorando" ha dichiarato all’Adnkronos, commentando l’aggiornamento serale diffuso dalla Sala Stampa Vaticana. L’esito dell’esame "lascia ben sperare – spiega Brunese – ma restano altre criticità. L’insufficienza renale lieve riscontrata nei giorni scorsi si è risolta e non si sono verificate nuove crisi respiratorie, tuttavia il Papa continua a ricevere ossigenoterapia ad alti flussi. La situazione resta delicata, ed è comprensibile che la prognosi rimanga riservata". A cura di Biagio Chiariello 1 ora fa 08:24 Papa Francesco "ha dormito bene, ora sta riposando", le condizioni di salute di Bergoglio "Il Papa nella notte ha dormito bene e ora sta riposando": lo rende noto la sala stampa vaticana nell'ultimo bollettino di oggi, giovedì 27 febbraio, sulle condizioni di salute di Papa Francesco. Bergoglio avrebbe trascorso una notte tranquilla a seguito del "lieve miglioramento" comunicato nell'ultimo aggiornamento medico diffuso nella serata di ieri da fonti vaticane. Il quadro clinico resta critica ma l'insufficienza renale è rientrata e la tac ha evidenziato una normale evoluzione della polmonite con la terapia che il Pontefice sta eseguendo. A cura di Biagio Chiariello