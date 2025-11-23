Ornella Vanoni, la camera ardente a Milano: Fabio Fazio ed Emma i primi ad arrivare, girasoli intorno al feretro

Al Piccolo Teatro Grassi di Milano le note della canzone “Domani è un altro giorno” hanno accolto il flusso continuo di persone giunte per rendere l’ultimo saluto a Ornella Vanoni. La bara, in legno chiaro e dallo stile essenziale, è stata collocata ai piedi del palcoscenico che l’artista aveva calcato innumerevoli volte nella sua lunga carriera. A circondarla, due grandi cuscini di girasoli, mentre sullo sfondo spiccano i gonfaloni della Regione Lombardia e del Comune di Milano, insieme alla corona di fiori del Piccolo Teatro. Dopo un momento riservato ai familiari e alle autorità – tra cui il sindaco Giuseppe Sala e l’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi – la camera ardente è stata aperta al pubblico. Tra i primi personaggi famosi ad arrivare: la cantante Emma Marrone e il conduttore Fabio Fazio, poi Fiorella Mannoia, Arisa, Lella Costa, oltre allo stilista Antonio Marras e a Simona Ventura.