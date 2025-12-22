Manovra 2026, al via oggi l’esame al Senato in diretta: le novità su pensioni, Irpef e bonus nella legge di bilancio

In diretta la Manovra 2026 al Senato per l'esame, atteso per domani 23 dicembre il voto finale per l'approvazione. Tutte le novità sulle misure nella prossima legge di bilancio: dalle pensioni al taglio Irpef, passando per i nuovi bonus, rottamazione quinquies delle cartelle e le novità sugli stipendi. Una volta approvata, la legge di Bilancio tornerà alla Camera per l'ok definitivo entro il 31 dicembre, termine fissato per evitare l'esercizio provvisorio.
Manovra 2026 alla Camera, al via l'esame della legge di bilancio in diretta
