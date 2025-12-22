Politica
Manovra 2026, al via oggi l’esame al Senato in diretta: le novità su pensioni, Irpef e bonus nella legge di bilancio

La Manovra 2026 in diretta al Senato per l’esame della prossima legge di bilancio: tutte le novità in arrivo su pensioni, Irpef, nuovi bonus e tasse nella manovra finanziaria del governo Meloni. Il provvedimento, dopo l’esame odierno in Senato, proseguirà l’iter parlamentare con il voto definitivo alla Camera previsto entro il 31 dicembre.

22 Dicembre 2025 07:00
Ultimo agg. 07:16
In diretta la Manovra 2026 al Senato per l'esame, atteso per domani 23 dicembre il voto finale per l'approvazione. Tutte le novità sulle misure nella prossima legge di bilancio: dalle pensioni al taglio Irpef, passando per i nuovi bonus, rottamazione quinquies delle cartelle e le novità sugli stipendi. Una volta approvata, la legge di Bilancio tornerà alla Camera per l'ok definitivo entro il 31 dicembre, termine fissato per evitare l'esercizio provvisorio.

