Tfr per i neoassunti torna in Manovra, anche le aziende di 40 dipendenti lo verseranno: cosa dice la norma

Dal 2032 anche le aziende con 40 dipendenti dovranno versare il Tfr all'Inps. Tornano nel nuovo emendamento presentato dal governo alla manovra le misure sul Tfr che ieri erano state cancellate dopo lo stralcio del pacchetto sulle pensioni, che ha innescato litigi e tensioni nella maggioranza. La norma amplia il numero dei soggetti tenuti al versamento del Tfr al Fondo Inps per l'erogazione del contributo: dal 2026 riguarderà le imprese con 50 dipendenti (in via transitoria anche quelle con 60) e dal 2032 si allargherà alle imprese con 40 lavoratori. Si ripristina inoltre, il meccanismo di adesione automatico alla previdenza complementare per tutti i neoassunti. Vediamo nel dettaglio cosa cambia.

Le novità su Tfr: sì automatico alla previdenza complementare

Il nuovo maxi-emendamento del governo, arrivato poco fa in Commissione Bilancio, prevede l'adesione automatica alla previdenza complementare per i neo assunti del settore privato da luglio 2026. I nuovi dipendenti avranno 60 giorni di tempo per rinunciarvi oppure, entro lo stesso termine, di scegliere un fondo complementare diverso. Le previsioni del governo stimano una platea di circa 100mila lavoratori, con una crescita 25mila dipendenti l'anno.

"L'adesione automatica – si legge nella norma – opera verso la forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali o aziendali". In caso di presenza di più forme pensionistiche, "la forma pensionistica complementare di destinazione è a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda, salvo diverso accordo aziendale". Ciò comporta la "devoluzione dell'intero Tfr e della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore nella misura definita dagli accordi". Secondo le s

Dal 2032 anche le aziende con 40 dipendenti dovranno versare il Tfr

Si prevede inoltre che dal primo gennaio 2026 "anche i datori di lavoro che, negli anni successivi a quello di avvio dell'attività, hanno raggiunto o raggiungano la soglia dimensionale dei 50 dipendenti" dovranno versare il Tfr al fondo complementare. Quanto alla dimensione dell'impresa, vengono fissate delle soglie via via decrescenti (da 60 dipendenti a 40). Per la precisione, l'obbligo scatterà dal 2026 anche per le imprese che abbiano toccato i 50 dipendenti dopo la loro costituzione ma, in via transitoria, per il biennio 2026-2027, varrà anche per le aziende con 60 dipendenti. Dal 2032 è invece prevista l'estensione anche anche a quelle con 40 lavoratori.

Le altre novità: stop all'anticipo della pensione con i fondi complementari

Stop anche alla possibilità di accedere alla pensione anticipata di vecchiaia cumulando la rendita dei fondi complementari. Nell'emendamento del governo viene infatti soppressa la norma entrata in vigore quest'anno (con l'ultima legge di bilancio) che permetteva di cumulare la rendita del fondo complementare per raggiungere la soglia minima dell'assegno pensionistico necessaria per accedere alla pensione di vecchiaia. Il risparmio sulla spesa pensionistica, secondo la relazione tecnica, va da 12,6 milioni nel 2026 a 130,8 milioni nel 2035.

Questa possibilità "è una cosa introdotta l'anno scorso dal nostro governo" ha ricordato il ministro Giorgetti e la cancellazione è dovuta al fatto che "pare non interessasse nessuno. A me dispiace, ma non è stata ritenuta strategica evidentemente", ha spiegato.