Israele inizia l’invasione di Gaza City e approva nuove colonie per spaccare la Cisgiordania: le ultime notizie in diretta

Non si sono fatte attendere le reazioni internazionali all'invasione di Gaza City e all'approvazione di nuove colonie illegali. Il presidente francese Emmanuel Macron, parlando dell'attacco militare, ha detto che "rappresenta un disastro per i due popoli e trascina la regione in una guerra permanente". Le Nazioni unite hanno detto di essersi "opposte fermamente" alle decisioni di Israele, dicendo che porteranno a "un altro sfollamento di massa di persone che sono già state sfollate diverse volte".

In Italia, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha detto che l'approvazione di nuove colonie è "inaccettabile, contraria al diritto internazionale e rischia infatti di compromettere definitivamente la soluzione a due Stati". Concorde l'Unione europea, che ha esortato Israele a "rinunciare a tale decisione", e il ministro degli Esteri britannico David Lammy che ha parlato di una "grave violazione del diritto internazionale". Anche in questo caso è arrivata la denuncia dell'Onu, con il portavoce Stephane Dujarric: "Sia i sostenitori che gli oppositori riconoscono che colpirà al cuore la soluzione dei due Stati. Invitiamo il governo di Israele a fermare tutte le attività di insediamento e a rispettare pienamente i suoi obblighi ai sensi del diritto internazionale".