Israele, la guerra a Gaza in diretta, prosegue il viaggio della Flotilla, Crosetto: “Se forzano il blocco rischio effetti drammatici”

Giovedì 2 ottobre alle 21.00 si terrà in tutta Italia un'iniziativa di protesta promossa dalla rete #DigiunoGaza, che coinvolgerà il personale sanitario di circa 100 ospedali del Paese. L'obiettivo del flash mob è "esprimere solidarietà al popolo palestinese, condannare il genocidio in corso e ricordare i 1.677 sanitari uccisi a Gaza".

L'appello lanciato dagli organizzatori è rivolto a tutto il settore sanitario e alla cittadinanza. "Invitiamo tutto il personale sanitario, cittadini, associazioni e chiunque voglia opporsi a questa barbarie – si legge sul sito – ad aderire al flash mob portando davanti all'ospedale della propria città o dove lavora torce, lampade, lumini, candele o anche solo il proprio cellulare. Alle ore 21 accenderemo tutti insieme, in tutta Italia le nostre fonti di luce per illuminare simbolicamente la notte di Gaza e per ricordare gli oltre 60mila palestinesi uccisi in questi ultimi due anni dall'esercito israeliano, tra cui 1.677 sanitari i cui nomi ricorderemo in una lettura collettiva durante il flash mob".

Per partecipare all'iniziativa è necessario registrarsi attraverso un modulo online disponibile sul sito della rete #DigiunoGaza. "Compilare il modulo online indicando l'ospedale dove vi recherete. Se l'ospedale non è presente nel modulo è possibile aggiungerlo selezionando la voce ‘Ospedale non presente in lista'. Se nell'ospedale selezionato o inserito manualmente non si svolgerà il flash mob perché non ha raggiunto un numero idoneo di adesioni avviseremo via email le persone registrate", spiegano i promotori.

Il flash mob "Luci sulla Palestina – 100 ospedali per Gaza" è coordinato a livello nazionale dalla rete #DigiunoGaza, ma l'organizzazione locale è affidata a volontari. Come precisano gli organizzatori, "l'organizzazione e la gestione sono delle persone volontarie (personale medico e non solo) che si offrono di organizzare, oltre che di partecipare, al flash mob affiancando – quando è presente – il gruppo locale di #DigiunoGaza".