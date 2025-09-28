Israele attacca la Flotilla: “È una provocazione pro-Hamas”. Tajani avverte: “Missione pericolosa”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Global Sumud Flotilla ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Con un comunicato diffuso sui propri canali ufficiali, il ministero degli Esteri israeliano ha definito la missione umanitaria e politica della Global Sumud Flotilla "una provocazione", sostenendo che le imbarcazioni avrebbero rifiutato tre diverse proposte — tra cui una italiana e una del Vaticano — per far sbarcare gli aiuti a Cipro e trasferirli successivamente a Gaza "in modo sicuro". "Più chiaro di così non si può: non è una missione umanitaria, ma un'iniziativa al servizio di Hamas", si legge nella nota. Una dichiarazione che conferma, ancora una volta, la volontà del governo Netanyahu non solo di proseguire il genocidio in corso a Gaza, ma anche di criminalizzare qualsiasi forma di solidarietà internazionale verso la popolazione palestinese.

Tajani avvisa la Flotilla: "Non forzate il blocco, è pericoloso"

Dall’Italia, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha rincarato la dose parlando di "rischi gravi" legati alla rotta intrapresa dalla Flotilla. Intervenuto alla chiusura della festa nazionale di Forza Italia a Telese Terme, Tajani ha detto di aver avvisato personalmente la portavoce italiana della missione: "Forzare il blocco navale è pericoloso, non sappiamo cosa possa accadere". Ha poi aggiunto di tenere "costantemente informata" la presidente del Consiglio Meloni sulla situazione. Parole che suonano come una presa di distanza alle minacce israeliane. Nessuna condanna a Israele e nessuna parola di sostegno per chi tenta di portare farina, medicinali e altri beni essenziali a una popolazione stremata dai bombardamenti e dalla fame.

"Bonelli (AVS): Il vero pericolo è l'assedio che affama Gaza, non la Flotilla"

Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, è intervenuto duramente dopo le dichiarazioni del ministro degli Esteri: "Il ministro Tajani parla come un padre di famiglia – ha detto Bonelli – ma la verità è che le navi della Flotilla sono state attaccate in acque internazionali, e non rappresentano alcuna minaccia. Il vero pericolo è l’assedio che affama due milioni di persone e che ha già causato oltre 65 mila morti civili, tra cui 20 mila bambini".

Per Bonelli, il governo italiano dovrebbe smettere di criminalizzare chi porta aiuti umanitari e iniziare a prendere una posizione chiara: "Meloni dovrebbe condannare e sanzionare Israele, come ha fatto con la Russia, e chiedere l’apertura immediata di corridoi umanitari permanenti. Noi siamo dall’altra parte: quella del diritto internazionale e della vita".

Barbera (PRC): "Criminalizzare la solidarietà è vergognoso"

Dura anche la replica di Giovanni Barbera, esponente della Direzione nazionale del Partito della Rifondazione Comunista, che ha attaccato invece frontalmente la posizione israeliana e il silenzio del governo italiano: "Le parole del portavoce israeliano sono vergognose e disumane. Trasformare la solidarietà internazionale in terrorismo, negare l’accesso agli aiuti e criminalizzare chi cerca di rompere un blocco disumano significa rivendicare il diritto di affamare un popolo", ha dichiarato. Barbera ha anche chiesto un intervento immediato da parte del governo italiano: "Il nostro Paese non può restare complice. Serve protezione per la Flotilla e una presa di posizione netta contro l’assedio a Gaza. Il silenzio sarebbe corresponsabilità".

Nel frattempo la Global Sumud Flotilla non si ferma. L'obiettivo è chiaro: rompere simbolicamente, ma anche concretamente, il blocco israeliano illegale che da mesi strangola la popolazione civile palestinese. E denunciare il sostegno passivo o attivo che governi e istituzioni europee continuano a garantire a Israele, nonostante le accuse di crimini di guerra.